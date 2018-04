Cade julga compra da Troller pela Ford na quarta-feira O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode julgar na próxima quarta-feira a aquisição da Troller, marca brasileira de veículos fora-de-estrada (off-road, na versão em inglês), pela montadora americana Ford. O negócio foi anunciado em janeiro deste ano e a compra fez parte do ciclo de investimentos da Ford no Brasil previsto para cerca de R$ 2,2 bilhões entre 2007 e 2011. O anúncio foi feito no começo do ano pelo presidente da Ford na América do Sul, Dominic Di Marco, durante audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. À época do anúncio, a Ford informou que um dos seus objetivos com a compra da Troller é aumentar sua presença na Região Nordeste e ampliar sua linha de carros off-road. Os Troller são fabricados na cidade de Horizonte, no Ceará, e têm grande aceitação nos estados nordestinos. A sessão de julgamentos do Cade desta quarta-feira está marcada para às 14 horas e tem 50 processos pautados.