Cade multa Schincariol em R$ 97,27 mil A empresa Schincariol foi multada hoje pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em R$ 97.273,09 por ter informado, fora do prazo, aos órgãos de defesa da concorrência a operação de aquisição de todo o capital social da Conny Indústria e Comércio de Sucos e Refrigerantes. Segundo o conselheiro relator, Luis Fernando Rigato, a operação foi realizada em 7 de junho de 2006, com a assinatura de um acordo de associação, mas apenas notificada à Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça no dia 9 de agosto de 2006. O prazo para notificação aos órgãos de defesa da concorrência é de até 15 dias úteis após a realização da operação. A aquisição da Conny pela Schincariol, no entanto, foi aprovada sem restrições pelos conselheiros do Cade. Com a compra, segundo o órgão, a Schincariol elevou em apenas 0,01% a sua participação no mercado de refrigerantes carbonatados, atingindo 2,11%. A Coca-Cola tem 61,40% do mercado e a Ambev, 20,90%.