Cade rejeita medida contra união da TVA e Telefônica O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) negou ontem o pedido da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) para que fosse adotada uma medida cautelar impedindo o acordo comercial entre a Telefônica e a TVA para venda de pacotes com serviços de acesso à internet por meio de banda larga, telefonia e TV a cabo (triple play) em São Paulo. No final do ano passado, a Telefônica comprou a TVA e a ABTA questionou o início da parceria comercial antes do julgamento final dessa fusão, com o argumento que levaria a decisões irreversíveis, dando como "fato consumado" o negócio antes mesmo da análise da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do próprio Cade. O conselheiro relator da operação, Ricardo Cueva, afirmou, em seu despacho, que existem questões concorrenciais importantes a serem consideradas na análise desse negócio, mas não viu urgência para adoção de uma cautelar. "Não vislumbro risco de dano irreparável à concorrência que justifique a adoção de tal medida", afirmou. A diretora-geral da TVA, Leila Loria, comemorou a decisão do Cade. Na prática, diz a executiva, não estava sendo contestada a venda de participação acionária que era do Grupo Abril na TVA para a Telefônica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.