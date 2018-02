Cade volta adiar julgamento sobre compra da Agip Brasil pela Petrobras O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) adiou, mais uma vez, a continuação do julgamento da operação em que a Petrobras comprou os ativos da Agip do Brasil. A operação entre a BR Distribuidora e a Agip ocorreu em 2004 e começou a ser julgada pelo Cade em fevereiro deste ano, sendo retomada há duas semanas, quando o conselheiro Ricardo Cueva pediu vista. Até aquele momento, apenas dois conselheiros haviam proferido seu voto. Hoje, o processo figurava da pauta, mas não chegou a ser apreciado. Com o investimento na Agip do Brasil, a Petrobras elevou sua participação de 0,4% no mercado de GLP para 21,8%, passando a disputar o mercado de GLP com a holandesa SHV (23,6%) e com a Ultra (24,3%).