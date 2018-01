Cade votará acordo com indústria de suco na próxima semana O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vota, na sessão da próxima quarta-feira (22), acordo que prevê o pagamento pela indústria brasileira de multa de R$ 100 milhões para o encerramento do processo de investigação de prática de cartel na compra da fruta pelas empresas. O acordo foi articulado entre a Secretaria de Direito Econômico (SDE), que investiga o caso, e as próprias empresas e, se aprovado, será inédito na história do direito econômico brasileiro. O parecer favorável ou contrário ao acordo será apresentado em plenário pelo conselheiro-relator do processo, Luiz Fernando Rigato Vasconcellos. Segundo a assessoria de imprensa da entidade, o parecer é sigiloso. Se o acordo foi feito, um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) será assinado e a indústria deverá arcar com a multa. Dos R$ 100 milhões previstos para serem recolhidos, 85% devem retornar para o setor produtivo na forma de financiamento aos pequenos e médios citricultores. Os 15% restantes deverão ir para a pesquisa citrícola. Os valores devem ser administrados por um fundo a ser constituído. A Procuradoria Geral do Cade já informou que os órgãos do governo deverão exigir na minuta do acordo que o conselho desse novo fundo tenha a participação majoritária de citricultores, ao contrário do Fundo de Defesa da Citricultura, (Fundecitrus), por exemplo. A entidade de pesquisa e fiscalização de doenças e pragas dos pomares tem participação é paritária entre produtores e indústria. Na semana passada, o Ministério Público Federal se manifestou contrário ao acordo e informou que, se mesmo este for aprovado, não deixará de investigar as possíveis práticas de cartel feitas pela indústria de suco. Hoje, o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus), Ademerval Garcia, disse esperar que o processo seja finalizado na quarta-feira, mas não quis se manifestar sobre o assunto por não ter conhecimento do andamento do processo. "Estou deixando de lado a agenda negativa e me empenhando na positiva", disse o executivo.