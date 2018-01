Cai 45,1% lucro da TAM em 2005 A companhia aérea TAM registrou no ano passado lucro líquido de R$ 187,4 milhões, resultado 45,1% inferior ao ganho de R$ 341 milhões apurado no ano anterior. Segundo a empresa, a queda no lucro se deveu "primordialmente" aos ganhos contábeis obtidos em 2004 graças à alteração da modalidade de arrendamento de seus aviões, que passou de mercantil financeiro para operacional simples. Com isso, segundo a empresa, o resultado líquido de 2004 teve um acréscimo de R$ 233 milhões. A receita líquida da companhia subiu 25,7% em 2005, chegando a R$ 5,648 bilhões. O lucro bruto teve alta de 22,5%, para R$ 1,851 bilhão, e o lucro operacional registrou incremento de 54%, passando para R$ 303,5 milhões. O resultado não operacional da companhia, que foi de R$ 300,126 milhões em 2004, ficou negativo em R$ 8,046 milhões no ano passado. Em relatório, a TAM informou que o número de passageiros transportados chegou a 19,6 milhões em 2005, com evolução de 44,7% em relação ao ano anterior. A empresa elevou a oferta de assentos (medida pelo número de assentos por quilômetro) em 33,5% no período. A taxa média de ocupação das aeronaves aumentou 4,7 pontos em relação ao ano anterior, chegando aos 70,6%. Os aviões passaram a voar 11,3 horas/dia, 26,5% mais do que em 2004. Em 2005, o quadro de funcionários da TAM cresceu 15,4%, para 9.669 pessoas. A companhia destinou R$ 584 milhões para pagamento de pessoal, valor 21,4% maior do que no ano anterior. Além disso, R$ 42 milhões foram provisionados para a distribuição de participação nos lucros e resultados aos empregados.