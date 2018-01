Cai aposta para câmbio Se as estimativas dos analistas de bancos estiverem correta, aplicar em dólar neste ano com objetivo de lucro será novamente um mal negócio. Segundo apurou a Agência Estado - junto a 13 instituições financeiras que negociam os maiores valores registrados no mercado de câmbio -, as projeções de preço do dólar para o fim do ano apresentaram significativa mudança na última semana, depois de terem ficado praticamente estáveis na pesquisa anterior. A mediana recuou 2,13%, com o câmbio esperado para 29 de dezembro de 2006 caindo para R$ 2,30. Se confirmado, isso representa expectativa de alta de 10% até dezembro. As projeções mínima e máxima encontradas ficaram estáveis em R$ 2,20 e R$ 2,50. A mediana das expectativas dos bancos nacionais apresentou redução significativa na última semana, de 2,83%, para R$ 2,235, enquanto a dos bancos internacionais ficou estável, em R$ 2,350.