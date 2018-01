Caixa bate recorde de financiamento para habitação A Caixa Econômica Federal registrou em janeiro um recorde de aplicação em habitação, com R$ 740 milhões financiados em todo o País, para cerca de 30 mil moradias. Um crescimento de 94% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em São Paulo foram aplicados R$ 260 milhões, para 10 mil moradias. "Foi o melhor janeiro da história da Caixa", afirmou o superintendente de Negócios, Augusto Bandeira Vargas. Segundo ele, cerca de 60% dos recursos aplicados em financiamentos de imóveis novos ou usados e material de construção vieram do FGTS.