Caixa lança fundo multimercado com arbitragem entre ações A Caixa Econômica Federal lança hoje um fundo multimercado com estratégia long short (arbitragem entre ações) para ser distribuído na rede de agências, informou o diretor do banco, Marcelo Bonini. O portfólio investirá em outras quatro carteiras que adotam a estratégia de obter retorno em cima do desempenho relativo entre ações, uma delas sob gestão da própria Caixa, detalhou. A taxa de administração é de 2% ao ano. Além do long short, o banco prepara a criação de um fundo de ações cujo preço de referência (benchmark, em inglês) será o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), também voltado para o varejo. "Antes, porém, precisamos treinar a rede e apresentar as características e o perfil do fundo", explicou. Segundo Bonini, os novos produtos fazem parte da estratégia da Caixa de oferecer alternativas aos clientes além da renda fixa, em conseqüência da redução da taxa básica de juros (Selic). Este ano, a instituição já lançou um fundo de ações Ibovespa ativo, que acumula patrimônio de R$ 6,5 milhões desde a criação, em fevereiro. Outro portfólio disponível na rede desde o mês passado, conforme o diretor, é o fundo multimercado multigestores, que investe em carteiras sob gestão do UBS Pactual, Votorantim Asset, SulAmérica e BNP Paribas. O produto aceita aplicações a partir de R$ 1 mil e possui taxa de administração de 2,5% ao ano. Long short Segundo informações da Revista Bovespa, os fundos com estratégia long short usam como estratégia comprar um determinado papel e assumir o compromisso de vender outro ("ficar vendido"). A possibilidade de ganho está justamente na diferença. O gestor vende uma ação que não tem (a descoberto) e, como precisa de três dias para entregar, vai ao mercado, aluga e a entrega no lugar daquela que vendeu.