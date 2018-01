Caixa registra lucro recorde, de R$ 2,07 bi, em 2005 A Caixa Econômica Federal (CEF) fechou 2005 com lucro líquido recorde de R$ 2,07 bilhões, o que representa crescimento de 46% em relação a 2004. O resultado significa um retorno sobre patrimônio líquido de 26% no ano. A carteira de crédito da instituição atingiu R$ 37 bilhões, com expansão de 28,4% na comparação com o ano anterior. O crédito comercial continuou a aumentar sua participação no portfólio total. Em 2005, respondia por 39% da carteira, ou R$ 14,48 bilhões. Segundo relatório de desempenho da instituição, os empréstimos para pessoas jurídicas quase dobraram em 2005, passando de R$ 8,83 bilhões para R$ 16,44 bilhões, sendo a maioria dos recursos (95%) destinada a micro e pequenas empresas. As operações para pessoas físicas aumentaram 13%, para R$ 19,25 bilhões. No crédito habitacional, considerando-se o consórcio imobiliário, a CEF concedeu R$ 9,1 bilhões em empréstimos no ano passado, 41% a mais do que os R$ 6,4 bilhões de 2004. Os programas de financiamento beneficiaram 1,6 milhão de pessoas. O crédito imobiliário teve um impulso no início deste ano e, até 10 de fevereiro, já somava R$ 1,2 bilhão, o que representa aumento de 130% em relação ao mesmo período de 2005. O resultado líquido da CEF no ano passado possibilitou destinar à União R$ 737 milhões na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. O patrimônio líquido da instituição fechou o ano passado em R$ 7,9 bilhões, expansão de 19,7%. Os ativos do banco avançaram 27,6% em relação a 2004, para R$ 188,6 bilhões.