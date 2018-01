Caixa tem lucro recorde de R$ 2,386 bi em 2006 A Caixa Econômica Federal teve em 2006 lucro de R$ 2,386 bilhões. O resultado é 15,45% superior ao lucro de R$ 2,073 bilhões alcançado em 2005. De acordo com a Caixa, o resultado do ano passado é recorde histórico. Segundo a instituição, serão repassados ao Tesouro Nacional em dividendos sobre o lucro R$ 1,146 bilhão. A Caixa informou ainda que conseguiu no ano passado ter um retorno de 26% sobre o Patrimônio Líquido. Este patrimônio aumentou 15%, de R$ 7,952 bilhões em 2005 para R$ 9,182 bilhões. No final de 2006, o índice de Basiléia, que mede os ativos ponderados pelo risco, estava em 25,29%. Durante todo o ano passado, o saldo das operações de crédito da Caixa cresceu 23%, de R$ 37,195 bilhões em 2005 para R$ 45,689 bilhões. As receitas da Caixa com crédito subiram de R$ 7,497 bilhões em 2005 para R$ 8,922 bilhões em 2006. A instituição financeira informou ainda que as receitas com prestação de serviço subiram de R$ 5,166 bilhões em 2005 para R$ 5,595 bilhões no ano passado. Estas receitas praticamente cobrem os gastos com pessoal da instituição, que subiram em 2006 para R$ 6,244 bilhões, de R$ 5,585 bilhões no ano anterior. Este crescimento deveu-se à abertura de novas agências e à contratação de pessoal. De acordo com a Caixa, as provisões para os créditos em liquidação duvidosa tiveram incremento de R$ 980,040 milhões para R$ 1,136 bilhão de um ano para outro.