Caixa terá R$ 12 bi para financiar moradias em 2007 A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Maria Fernanda Ramos Coelho, e o ministro das Cidades, Márcio Fortes, anunciaram hoje que para 2007 o banco oficial terá um orçamento de pelo menos R$ 12 bilhões para financiar aquisição de moradias no País. A estimativa oficial é que somente esse recurso permita pelo menos o financiamento de 515 mil contratos para imóveis novos, usados, construção ou reforma. Em 2006, segundo balanço divulgado hoje, foram destinados R$ 14 bilhões pela Caixa para habitação, o que gerou 600,3 mil contratos. "Certamente esse orçamento original deverá ser incrementado com as medidas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) que serão anunciadas pelo presidente Lula", afirmou o ministro Márcio Fortes, sem revelar mais detalhes de quais medidas poderão ser incluídas no pacote para a área de habitação. Segundo ele, o governo definirá metas a serem cumpridas até 2010 tanto na área de habitação quanto de saneamento. A presidente da Caixa também afirmou que espera superar os valores de 2006. A Caixa estima que desses R$ 12 bilhões previstos para este ano, pelo menos R$ 4 bilhões virão de recursos próprios captados pela instituição. "Acreditamos que o mercado imobiliário este ano vai continuar sendo um bom negócio", comentou o vice-presidente da Caixa, Jorge Hereda.