Câmara aprova projeto que põe fim ao monopólio do IRB A Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto de lei que acaba com o monopólio do IRB-Brasil Re (antigo Instituto de Resseguros do Brasil) no mercado de resseguros. O placar foi de 323 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. O relator do projeto, de autoria do Executivo, deputado Francisco Dornelles (PP-RJ), explicou que o projeto cria três tipos de resseguradoras. Atualmente, apenas o IRB pode fazer resseguros no País. Segundo Dornelles, fica criado o "ressegurador local", que é aquele organizado de acordo com as leis brasileiras e que tem sede e direção no Brasil, mas que pode ter capital externo. No segundo grupo estão as resseguradoras classificadas como "admitidas". Essas empresas são organizadas de acordo com leis estrangeiras, com sede e direção no exterior, mas que tenha uma filial no Brasil com poderes de contratar e admitir riscos. O terceiro tipo de resseguradora é a "eventual". Enquadra-se nessa categoria a empresa estrangeira com sede e direção no estrangeiro e que não tem filial no Brasil. Para que a empresa seja registrada como eventual, ela terá de ter seis anos, pelo menos, de operação no mercado de resseguros e ser cadastrada no Conselho Nacional de Seguros Privados. Uma emenda apresentada pelo deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) e acatada pelo relator veda esse cadastro a empresas sediadas em paraísos fiscais. São considerados paraísos fiscais os países que não tributam ou tributam em menos de 20% a renda. Segundo Dornelles, o projeto estabelece uma reserva de mercado para o IRB. Nos três primeiros anos de vigência da lei, 60% dos resseguros terão de ser feitos em empresas resseguradoras locais. Depois de três anos, esse porcentual cai para 40% e, depois de seis anos, o porcentual poderá ser reduzido por meio de um outro projeto de lei complementar. Dornelles comemorou a aprovação. "O Brasil poderá se tornar um centro de resseguro de toda a América Latina", afirmou . O mercado de seguro continua só com empresas brasileiras. Os deputados votam ainda esta tarde emendas ao projeto. Concluída a votação, o projeto segue para o Senado. "Boom" O projeto de lei deve gerar "um boom" no setor de seguros quando se transformar em lei, segundo o presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), João Elísio Ferraz de Campos. Ainda não será agora, porém, que o projeto vai virar lei, já que ele precisa também da aprovação do Senado, para onde será encaminhado agora. Ferraz de Campos não esperava ontem que o projeto fosse aprovado hoje pela Câmara. Queixava-se de que há duas semanas o PT pediu mais tempo para levar o projeto à votação do plenário, na semana passada o quórum baixo tornava arriscado submeter o projeto à aprovação e esta semana, segundo Ferraz, a matéria tinha passado para o 7o lugar na lista das que teriam prioridade para votação. De acordo com especialistas, a abertura do mercado de resseguros permitirá às seguradoras oferecerem novos tipos de seguros a seus clientes. A quebra do monopólio do IRB é esperada desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando a intenção oficial era privatizar o IRB. Já naquela época, resseguradoras estrangeiras montaram escritórios de representação no Brasil. No entanto, a privatização do IRB foi questionada na Justiça. O tempo passou e o governo mudou. Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo não pretende mais privatizar o IRB. No fim do ano passado, quando era presidente do IRB, Marcos Lisboa disse que o IRB já estava preparado para enfrentar a competição com as estrangeiras e previa que a lei poderia estar totalmente aprovada e entrar em vigor ainda em 2006.