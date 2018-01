Câmbio não elimina competitividade de exportações, diz estudo A venda de alguns dos mais importantes produtos industriais da pauta de exportações brasileira cresceu mais que a média entre 2003 e 2006, quando o câmbio passou de R$ 2,99 para R$ 2,15. A exportação de equipamentos mecânicos aumentou à taxa anual de 28%, os equipamentos de transporte, 23%, e os produtos químicos, também 23%. A média de crescimento anual das exportações de 2003 a 2006 foi de 22%. Esses dados estão num estudo do economista-chefe do ABN Amro na América Latina, Alexandre Schwartsman. No trabalho, ele reúne indicações de que o Brasil não sofre da chamada ?doença holandesa? - a destruição da competitividade de setores industriais por causa da excessiva valorização do câmbio na esteira do boom de exportação de um produto ou de um pequeno grupo de produtos, geralmente commodities ou materiais básicos. O governo está preocupado com os efeitos do câmbio na competitividade externa. Segundo declaração recente do secretário-adjunto do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, um nível elevado de câmbio real ?desincentiva a produção de bens comercializáveis (exportáveis) e é prejudicial ao crescimento no longo prazo?. Schwartsman demonstra que o avanço das exportações tornou-se mais desconcentrado entre 2004 e 2006, ao mesmo tempo em que o câmbio passou por forte processo de valorização. ?É óbvio que a valorização prejudicou alguns setores, mas não vejo nenhuma doença ou disfunção econômica que tenha ocorrido nos últimos anos?, diz Schwartsman, ex-diretor do Banco Central (BC). As exportações saíram de US$ 51,1 bilhões em 2000 para US$ 135,1 bilhões nos 12 meses encerrados em outubro. No relatório, o economista mostra que a alta de preços dos produtos exportados pelo Brasil - derivada em grande parte do preço das commodities - representa 70% da expansão das exportações nos 12 meses até setembro de 2006. Doença holandesa Ele nota que é esse crescimento das exportações puxado pelo preço das commodities que faz com que muitos analistas temam que o Brasil esteja sendo vítima da ?doença holandesa?. A expressão surgiu nos anos 60 para descrever o processo de declínio da exportação de manufaturados pela Holanda depois que a descoberta de grandes depósitos de gás natural no país levou a um grande valorização do câmbio. No trabalho, Schwartsman percebe que, diferentemente do ocorrido na Holanda, não há um produto ou grupo de produtos cujas exportações tenha crescido a ponto de torná-lo predominante na pauta. Na verdade, entre os principais produtos, não há nenhum que em 2006 dominasse mais que 15% do total exportado. O peso dos principais produtos manteve-se estável entre 2000 e 2006, apesar de as exportações terem crescido 145%. Há exceções, como petróleo e derivados, que passou de 3% para 10% da pauta, em razão do aumento do preço e da produção da Petrobras; e as carnes, que duplicaram a participação de 3% para 6%.