Câmbio tende a continuar apreciado, avalia Otávio de Barros Os exportadores brasileiros de commodities continuarão sendo beneficiados pelos preços, enquanto os exportadores com alto índice de componentes importados nos seus produtos permanecerão favorecidos pelo câmbio. O cenário, desenhado pelo economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros, aponta um saldo na balança comercial de US$ 40 bilhões em 2007. Segundo ele, o câmbio tende a continuar apreciado e "em regime de câmbio flutuante não nos é dado o direito de ter preferência em termos de taxa de câmbio". Octavio de Barros manifestou satisfação com o andamento da política econômica do País e disse acreditar que "a agenda reformista brasileira tem alguma viabilidade". Mas, segundo ele, para que o País seja competitivo é preciso enfrentar a carga tributária "que é o grande estrangulamento brasileiro, o dobro (a carga) da média dos países emergentes". Para o economista-chefe do Bradesco, o Brasil hoje está preparado para crescer de 3% a 4% ou até mesmo 4,5% ao ano com inflação sob controle, "mas não está habilitado a pleitear taxas de crescimento mais significativas". Ele argumenta que o grosso dos investimentos industriais no País atualmente ocorre em capacidades já existentes e, por isso, é incorreto comparar o desempenho da economia brasileira com países como a China. "O Brasil tem que ser comparado com países de economia similar, não com todos os emergentes. O Brasil foi a China dos anos 70", disse. Octavio de Barros ressaltou que o desafio do Brasil, agora, é "não sair do foco", mantendo políticas macroeconômicas "saudáveis" e prosseguindo na abertura da economia. "Os juros vão cair de forma muito mais rápida quanto maior a abertura da economia brasileira", acredita. O economista disse também que os problemas enfrentados por parte da indústria nacional com o câmbio "é doloroso, mas deve ser compreendido como inevitável e não deve ser objeto de pânico ou reações extravagantes". Para ele, o País precisa enfrentar a infra-estrutura precária e as incertezas no marco regulatório, para fazer frente, com competitividade, ao "irreversível" câmbio apreciado.