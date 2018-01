Campanha publicitária muda nome de agências do BB Cerca de 300 agências do Banco do Brasil (BB) em dez Estados entrarão em 2007 com os nomes trocados. Em vez do tradicional BB, os clientes do banco vão se deparar na manhã do dia 2 com placas na fachada das agências com nomes como Banco do João, Banco da Maria, Banco do Antônio e outros tipicamente brasileiros. A alteração faz parte da nova campanha publicitária do banco idealizada pela empresa Artplan. As novidades, entretanto, não param por aí. O slogan do banco também será modificado. No lugar do "O tempo todo com você", as inserções publicitárias do banco começarão a trazer o novo "Todo seu". "Essa é uma maneira de enfatizar os vínculos emocionais, culturais e sociais da instituição com seu cliente", disse o diretor de Marketing e Comunicação do BB, Paulo Caffarelli. Na internet, o cliente que acessar a página do banco também encontrará novidades. O nome do correntista poderá ser visto no logotipo do BB. O banco ainda promete mudar os adesivos de 3.600 agências que não tiveram os nomes trocados. Os novos adesivos trarão os nomes de clientes considerados comuns no Brasil. "Era fundamental, além de uma campanha publicitária criativa, incluir um fato que materializasse realmente a idéia do "Todo seu", disse o presidente a Artplan, Roberto Medina. Com as alterações na campanha publicitária, o BB procurou se posicionar num ambiente de competição mais acirrada em 2007. "O BB atuará em todas as frentes, buscando não só conquistar a preferência de novos clientes, mas também garantir a permanência de quem já optou pelo banco", disse nota divulgada ontem pelo BB. As agências que terão os nomes trocados no dia 2 são de Belo Horizonte, São Paulo, Distrito Federal, Campinas, Caxias do Sul, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Londrina, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis.