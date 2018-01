Campos Novos: Fechamento de comportas deve começar dia 25 A Campos Novos Energia (Enercan) informou hoje à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que iniciará entre os dias 25 deste mês e 5 de dezembro o fechamento das comportas e o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Campos Novos, em Santa Catarina. A usina deverá iniciar sua operação comercial em fevereiro do próximo ano, quando acionará a primeira de suas três turbinas de 293,3 megawatts. Até abril, todas as máquinas deverão estar funcionando. No total, a usina terá capacidade para gerar cerca de 880 MW. Segundo técnicos da Aneel, havia uma expectativa de que a usina entrasse em operação até o fim deste ano. Mas isso foi não possível devido a problemas de vazamento na barragem e no túnel de desvio.