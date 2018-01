Canadá aprova compra de ações da Dofasco pela Arcelor A Arcelor recebeu na noite de hoje a aprovação das autoridades reguladoras do Canadá para a compra da ações ordinárias em circulação da siderúrgica Dofasco. O grupo agora tem todas as aprovações regulatórias em mãos, considerando as diversas jurisdições em que ela são exigidas. Se todas as condições do acordo forem cumpridas, a Arcelor poderá dar continuidade aos procedimentos para aquisição da Dofasco por 71 dólares canadenses (US$ 61,55) por ação após expirado o prazo da oferta, que, recentemente, foi estendido de 9 para 20 de fevereiro. A Arcelor conta com o UBS e o Merrill Lynch como consultores financeiros, e o Ogilvy Renault como consultor jurídico para a oferta.