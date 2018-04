Capitalização das bolsas européias supera a dos EUA A capitalização de mercado combinada das bolsas de valores européias, incluindo a da Rússia e dos países emergentes da Europa, superou o valor das Bolsas dos EUA, de acordo com dados da Thomson Financial. A capitalização total dos mercados europeus subiu para US$ 15,837 trilhões, na comparação com a valorização de US$ 15,684 trilhões das Bolsas norte-americanas. As bolsas européias estavam há muito tempo em defasagem em relação aos mercados dos EUA, mas a apreciação do euro ante o dólar e o crescimento econômico na Rússia e no Leste europeu têm ajudado a estreitar essa diferença. As bolsas européias observaram um aumento expressivo de negócios no ano passado, refletindo o salto na oferta de ações por parte de companhias da Rússia e dos mercados emergentes. A Bolsa de Londres tem sido a principal beneficiária dessa tendência , uma vez que propicia acesso a uma gama mais ampla de investidores institucionais, na comparação com o que ocorre em outros mercados da Europa. A gigante petrolífera da Rússia OAO Rosenft, por exemplo, captou US$ 10,4 bilhões por meio de dupla listagem nos mercados de Londres e Moscou no ano passado e a emissão continuavam em 2007. As companhias internacionais também têm optado por listar suas ações no mercado de Londres, em detrimento do mercado norte-americano, diante da percepção de que a carga regulatória é mais leve no Reino Unido, na comparação com os EUA, comentaram analistas. No início de março, o comissário da Securities & Exchange Commission (SEC, o órgão regulador do mercado de capitais norte-americano), Roel Campos, manifestou sua preocupação com o fato de as companhias estarem escolhendo o local para a listagem de suas ações com base no nível mais baixo de supervisão regulatória. Ele zombou do assunto, comentando que há o surgimento de uma cultura de "cassino" no Alternative Investment Market (AIM) de Londres. Em resposta aos comentários de Campos, o ministro da Cidade do Reino Unido, Ed Balls, declarou que as críticas ao AIM foram "imprecisas". As informações são da Dow Jones.