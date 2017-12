Captação de fundos é mais modesta em abril Após um primeiro trimestre de forte crescimento, as captações líquidas dos fundos de investimento foram mais modestas em abril. A entrada de recursos no mês passado somou R$ 132 milhões, o que eleva o resultado no ano para R$ 41,167 bilhões, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). O patrimônio da indústria no final de abril era de R$ 805,403 bilhões. Os fundos de previdência apresentaram o melhor resultado no período, com entrada de R$ 554,7 milhões. Em seguida, aparece a categoria curto prazo, com R$ 307,7 milhões, e dívida externa (R$ 178,1 milhões). Na ponta contrária, o destaque são as carteiras de curto prazo, que registraram resgates de R$ 694,3 milhões. Os referenciados DI tiveram saída de R$ 247 milhões e os multimercado, de R$ 76,8 milhões. Os fundos de ações, por sua vez, apresentaram desempenho praticamente estável, com pequena saída de R$ 7,2 milhões.