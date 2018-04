Carbono, um mercado acessível a todos O acesso ao novíssimo e promissor mercado de créditos de carbono começa a ser viabilizado para pequenos e médios empresários. Reunidos em grupos, eles conseguem reduzir os custos iniciais e juntar um volume de créditos suficientes para atrair o interesse dos agentes operadores. ?É interessante porque incentiva o trabalho cooperativo?, diz Marco Antonio Fujihara, sócio-proprietário do Instituto Totum de Sustentabilidade, empresa de consultoria criada especialmente parta atender à demanda gerada com a abertura do mercado. A Sadia e o Instituto Sadia de Sustentabilidade realizaram em maio a primeira venda de créditos, obtidos por meio da captação de gases de efeito estufa em granjas de suínos da empresa e em propriedades de integrados, pequenos produtores que criam porcos para a Sadia. Os créditos vieram da queima dos gases captados em biodigestores. O comprador foi o European Carbon Fund (ECF), que adquiriu 2,5 milhões de toneladas. O Sistema Sadia de Sustentabilidade, conhecido como ?3S?, irá captar 15 milhões de toneladas de carbono em dez anos e é a primeira solução para pequenos. A renda é dividida entre todos os participantes. A EcoUrbs, uma das empresas responsáveis pela coleta e destinação do lixo da cidade de São Paulo, tem sido sondada por agentes de bancos japoneses e europeus, sobre a produção de créditos nos aterros sanitários. ?Estamos pensando em implantar um projeto de seqüestro de carbono no Centro de Tratamento de Resíduos da Zona Leste?, diz Carlos Alberto Santos, diretor-administrativo e financeiro da empresa. O investimento total no aterro será de R$ 150 milhões, financiados pela Caixa Econômica Federal, BNDES e talvez, pelo Unibanco. ?Nosso foco ainda está na aprovação ambiental do novo aterro, mas já sabemos que iremos produzir 2,9 milhões de toneladas de créditos de carbono até 2012?, diz. Que valem US$ 29 milhões pela cotação atual, em US$ 10 a tonelada. A EcoUrbs, embora seja uma empresa de médio porte, pode dispensar a união com outras empresas de saneamento em vista da sua capacidade de produção de carbono. ?Também temos a experiência de um dos sócios, que opera o aterro Bandeirantes e já comercializa créditos?, diz Santos.