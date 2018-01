Carnaval adia divulgação da Focus e da balança O feriado prolongado alterou o cronograma de divulgação da pesquisa Focus e da balança comercial, na próxima semana. A pesquisa semanal com projeções do mercado financeiro para indicadores econômicos como inflação, crescimento do PIB, juros e taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central às segundas-feiras, pela manhã, sairá somente na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia. Já o saldo da balança comercial relativo à quarta semana de fevereiro e fechamento do mês sairá somente na quinta-feira, dia 2. Até a terceira semana, o superávit acumulado da balança comercial, em fevereiro, era de US$ 1,605 bilhão e no ano, US$ 4,449 bilhões.