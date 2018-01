Carnaval: quanto lucrar? O valor da diária nos imóveis do litoral paulista variam entre R$ 65 e R$ 406, segundo pesquisa Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) realizada junto a 79 imobiliárias de 12 cidades. Segundo o presidente da instituição, José Augusto Viana Neto, os valores estão, em média, 22,9% maiores do que os verificados no mês de janeiro. A única exceção é o apartamento tipo quitinete em cidades do Litoral Central, cuja diária baixou 6,67%, de R$ 78,57 para R$ 73,33. Tanto casas como apartamentos de três dormitórios situados em cidades do Litoral Norte, como Ubatuba e Ilhabela, têm aluguel médio diário semelhante. Na casa, o valor médio é de R$ 286,67 e no apartamento, de R$ 270. Os proprietários de imóveis no litoral Sul, tem renda menor. Em cidades como Itanhaém e Peruíbe, os imóveis de dois dormitórios praticamente não apresentam diferença e estão na faixa de R$ 160. A pesquisa separou as cidades praianas por sua localização geográfica - Norte, Sul e Centro - e por tipo de imóvel. Os proprietários estão pedindo, em média, R$ 302 por uma casa de quatro dormitórios no Litoral Sul, R$ 366,67 no Centro e R$ 404,17 no litoral Norte. Por um pacote de quatro dias - de 25 a 28 de fevereiro - os preços para o aluguel de uma casa de três dormitórios varia entre R$ 899 em cidades do Litoral Sul, R$ 1.115 no Centro, e R$ 1.146 no litoral Norte. Por quanto alugar Sul Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casa 70 101,25 162,80 224,80 302,00 Apartamento 80 102,00 160,53 223,75 312,50 Norte kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casa 93,33 114,29 227,06 286,67 404,17 Apartamento 93,33 111,43 226,36 270,00 406,00 Centro kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casa 65,00 117,50 196,67 278,75 366,67 Apartamento 73,33 121,67 193,75 276,92 364,00 Fonte: Creci