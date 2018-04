Carrefour compra Atacadão por US$ 1,1 bilhão O grupo francês Carrefour anunciou a assinatura de acordo para a aquisição da rede brasileira de supermercados Atacadão por 825 milhões de euros (US$ 1,121 bilhão). De acordo com o grupo comprador, o Atacadão é "a maior rede de desconto de varejo do Brasil, operando 34 lojas em todo o País, das quais 17 são localizadas no Estado de São Paulo", com uma área de 214 mil metros quadrados. Em 2006, o Atacadão apresentou vendas líquidas de 1,5 bilhão de euros, o que representa uma participação de mercado de 4%. "Com a transação, o Carrefour Brasil assume a primeira posição em termos de vendas no País, consolidando sua forte posição no mercado de São Paulo", declarou a companhia em comunicado. As informações são da Dow Jones.