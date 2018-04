Carrefour está perto de levar o Atacadão O Carrefour está perto de se tornar a maior rede varejista do País. No final da tarde de ontem, o grupo entrou na reta final para comprar o Atacadão, segundo fontes próximas às empresas. Com a aquisição, os franceses reassumem a liderança do mercado após terem perdido o posto para o grupo Pão de Açúcar seis anos atrás. Atual terceiro colocado no ranking de supermercados, o Carrefour desbancará o Wal-Mart e o Pão de Açúcar em faturamento com uma único golpe. Wal-Mart e Pão de Açúcar ainda estão no páreo. Até agora, o Carrefour fez a melhor oferta: em torno de R$ 2,4 bilhões. O negócio deve ser concluído no início da próxima semana. A proposta da rede francesa não era esperada. Ela ocorreu mesmo antes da entrega do balanço auditado do Atacadão. O Atacadão era o último grande negócio do varejo brasileiro, considerado até mais determinante que o Sonae, adquirido pelo Wal-Mart em 2005 por US$ 750 milhões. O Atacadão, com apenas 36 lojas em oito estados, tem um faturamento anual de R$ 5 bilhões. As informações são de O Estado de S.Paulo.