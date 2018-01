Carrefour obtém empréstimo de R$ 692,4 milhões do BNDES O Carrefour recebeu a aprovação de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 692,4 milhões. De acordo com a empresa, o montante será utilizado para expandir e modernizar a rede de lojas e aplicado também na área de tecnologia da informação. Segundo o Carrefour, metade dos recursos, R$ 346,2 milhões, será repassada por um grupo de bancos, agentes financeiros do BNDES, liderado pelo Unibanco e que inclui o Banco Votorantim e o BNP Paribas. A outra metade será desembolsada diretamente pelo BNDES. A rede varejista informou que os projetos implantados com o financiamento deverão criar 7,8 mil empregos diretos e 26 mil indiretos. Em 2007, a empresa planeja inaugurar até 20 lojas.