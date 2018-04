Carrefour vai adotar modelo Atacadão em alguns hipermercados O executivo-chefe da rede francesa Carrefour, José Luis Duran, espera que a compra do Atacadão resulte em sinergias consideráveis para o grupo. Durante teleconferência com analistas, Duran afirmou que o grupo pretende transferir alguns hipermercados para o modelo do Atacadão a fim de se beneficiar da alta eficiência em vendas e base de custo menor da companhia brasileira. A lucratividade do grupo adquirida em termos de Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) versus vendas é de um dígito, em porcentual, apontou Duran. Oitenta por cento dos clientes da rede brasileira são do segmento de varejo, enquanto as vendas no atacado respondem pelos 20% remanescentes. "Esse é um acordo ganha-ganha; uma das principais questões que enfrentamos no momento é manter, preservar e motivar os acionistas e o time administrativo", disse Duran. O modelo de negócios da rede brasileira será mantido, preservando certo nível de independência do grupo Carrefour, acrescentou. De acordo com relatos da imprensa local, ao longo da semana passada, a gigante norte-americana Wal-Mart e a brasileira Pão de Açúcar também estavam na disputa pelo Atacadão, que foi adquirido pelo Carrefour por 825 milhões de euros (US$ 1,1 bilhão). A rede de supermercados de desconto estava à venda há três anos e alguns analistas apontavam o Wal-Mart, que tem se mostrado agressivo com aquisições na região, como o provável vencedor dessa disputa. Duran espera receber a aprovação das autoridades do mercado para o acordo e afirmou que a companhia não pretende fechar nenhuma loja do Atacadão. O executivo disse que o grupo vai acelerar os planos de expansão para quatro a cinco lojas por ano. Inicialmente, a meta anual era abrir de duas a três unidades. A compra eleva o Carrefour a posição de líder no mercado brasileiro em faturamento. Em 2006, o francês anunciou vendas de 2,8 bilhões de euros no País, enquanto o Atacadão registrou 1,5 bilhão de euros. Às 8h10 (de Brasília), as ações do Carrefour subiam 0,54% na Bolsa de Paris, cotadas em 57,71 euros. As informações são da Dow Jones.