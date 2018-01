Carros da Ásia chegam ao Brasil via Uruguai Montadoras da China e da Índia estão usando o Uruguai como ponto de partida para se instalar no Brasil. A Chery, fabricante chinesa, inicia produção em Montevidéu em 2007, de olho na transferência para o Brasil. A indiana Mahindra começou em terras uruguaias, mas encerrou atividades no país e veio para Manaus (AM), onde vai produzir utilitários esportivos no próximo ano. O acordo automotivo do Mercosul permite que o índice de nacionalização de veículos no Uruguai seja de 30% no primeiro ano de produção, porcentual que aumenta gradativamente até 50% em cinco anos. No Brasil e na Argentina, a exigência de peças e serviços fornecidos pelos países do bloco parte de 40% e deve chegar aos 60% em três anos. O índice de conteúdo local permite a troca de veículos sem imposto de importação entre os membros do Mercosul. A opção pelo Uruguai permite à montadora importar mais autopeças do país de origem. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb, disse que o Brasil precisa se preparar para enfrentar a concorrência, principalmente na fase em que a maior parte das peças é importada de regiões com preços inferiores aos brasileiros. A Anfavea prepara documento sobre a competitividade da indústria brasileira para entregar ao governo no próximo ano. "A produção nacional precisa crescer, mas é necessário desonerar a carga tributária em toda a cadeia", diz Golfarb. Leonardo Maffioli, diretor do grupo argentino Macri, parceiro da Chery na produção no Uruguai, confirma o interesse em produzir no Brasil, mas a decisão ocorrerá no futuro. Ele não fala em transferir a linha, mas em uma segunda fábrica. "Entre 60% e 65% da produção do Uruguai será destinada ao Brasil", diz Maffioli. Numa primeira etapa está prevista a produção de 25 mil veículos ao ano, volume que passará a 100 mil a partir de 2009. O grupo iniciará negociações com autopeças brasileiras nas próximas semanas. Também começará a buscar interessados em abrir concessionárias da Chery. O primeiro veículo a sair da linha será um utilitário esportivo, o Tiggo, cujo preço Maffioli calcula em US$ 24 mil na Argentina. Na seqüência virá um modelo compacto, uma inovação do Chery QQ por enquanto chamado de S12. Na Argentina, deve custar cerca de US$ 9 mil. No Brasil, por causa dos impostos internos, vai custar mais. A indiana Mahindra começará a montar picapes e utilitários em Manaus no primeiro trimestre de 2007 em parceria com a brasileira Bramont. O grupo previa iniciar operações em abril, mas tenta antecipar o prazo em pelo menos um mês. "A receptividade aos veículos da marca foi grande e já estudamos aumentar a produção antes prevista em 200 unidades ao mês", diz José Francisco de Oliveira Neto, diretor da Bramont. Os modelos Mahindra foram apresentados em outubro no Salão do Automóvel de São Paulo. Segundo ele, há 383 interessados em abrir concessionárias, mas, inicialmente, o grupo deve nomear apenas 25. Outra indiana, a Tata, inicia em 2008 a produção de picapes médias na Argentina em parceria com a Fiat e também tem o Brasil como principal cliente. Já a ChangAn, fabricante chinesa de veículos da marca Chana, inicia vendas em janeiro, por meio de importação, mas não descarta uma fábrica local. Segundo Mário Santos, diretor da Districar, importadora da marca, vendas anuais de 20 mil unidades justificariam investimentos em uma fábrica. O grupo vai nomear 40 revendas até o fim de 2007 e projeta vendas iniciais de 7 mil veículos. Desde o Salão do Automóvel, o grupo atendeu 140 interessados em abrir revendas. "Vamos iniciar as nomeações por São Paulo e Rio", diz Santos. Os veículos Chana vão custar a partir de R$ 27 mil.