Carros flex chegam a 2 milhões de unidades no País A produção e a venda de veículos bicombustíveis, que podem rodar com álcool ou gasolina, atingiram ontem a marca de 2 milhões de unidades, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A tecnologia desenvolvida no Brasil está presente em 77% dos carros novos vendidos neste ano. O primeiro modelo flex, um Gol 1.6, da Volkswagen, foi lançado em março de 2003. Das montadoras com fábricas no País atualmente, apenas as japonesas Honda e Toyota não oferecem essa opção, mas informam que em breve também vão adotar o sistema.