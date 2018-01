Carteira de crédito do Itaú cresceu 38% no ano passado A carteira de crédito do Itaú, incluindo avais e fianças, atingiu R$ 93,648 bilhões no ano passado, o que equivale a um crescimento de 38,2% em relação a 2005. Na comparação trimestral, a expansão foi de 4,2%. Os números incorporam as operações brasileiras do BankBoston, adquiridas em maio do ano passado. Em 2006, a carteira de pessoa física cresceu 42,2%, para R$ 40,487 bilhões. No relatório que acompanha o resultado financeiro, o Itaú informa que o aumento no saldo das operações de financiamento de veículos continuou sendo o principal destaque da carteira nos últimos três meses do ano. As operações de financiamento e leasing de veículos chegaram a R$ 18,014 bilhões no ano passado, com expansão de 64,7% em relação a 2005. "Essa performance conduziu o Itaú à posição atual de liderança no mercado de financiamento de veículos, com participação de cerca de 23%", comenta o banco. A instituição destaca ainda o crescimento nas operações de cartões de crédito, em conseqüência da maior utilização desse produto nas vendas de fim de ano. No segmento de micro, pequenas e médias empresas, o crescimento foi de 59,9% em relação a dezembro de 2005, para R$ 20,446 bilhões. O saldo das operações com grandes empresas foi de R$ 26,816 bilhões, alta de 22,1% no ano. O índice de inadimplência do Itaú passou de 5,2% no terceiro trimestre para 5,3% no final de dezembro, o que, na visão da instituição, evidencia uma tendência de estabilização. O resultado de créditos de liquidação duvidosa, aumentou 86,7% no ano, para um saldo negativo de R$ 5,302 bilhões, em conseqüência do aumento da despesa de provisão, que cresceu 67,5%, para R$ 6,245 bilhões. O índice de cobertura - representado pela divisão do saldo de provisão para créditos de liquidação duvidosa pelo saldo de operações vencidas há mais de 60 dias - atingiu 167,9%, de acordo com o Itaú.