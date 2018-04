Casas Bahia inaugura centro de distribuição no Paraná A Casas Bahia inaugurou hoje o sexto centro de distribuição da empresa. Localizado em São José dos Pinhais (PR), consumiu investimentos de R$ 33 milhões, numa área construída de 70 mil metros quadrados. O centro, o primeiro da empresa instalado no Sul do Brasil, vai responder pelo atendimento às unidades da empresa na região, antes feito pelo depósito de Jundiaí (SP). De acordo com a companhia, o novo depósito concentrará o movimento de cerca de 60 caminhões para expedição de produtos e 25 carretas de recebimento de mercadorias dos fornecedores diariamente. O centro, que gerou 210 empregos diretos, responderá pela média de 100 mil entregas mensais a clientes. A Casas Bahia possui cinco centros de distribuição: Pavuna (RJ), Ribeirão Preto (SP), Betim (MG), São Bernardo do Campo (SP), inaugurado em abril deste ano, além do de Jundiaí (SP), o maior deles, com 300 mil metros quadrados de área construída. Os centros de Pavuna, Ribeirão Preto, Betim e São Bernardo do Campo possuem, respectivamente, 70, 36, 26 e 96,8 mil metros quadrados. Para 2007, a rede prepara a inauguração do centro de distribuição de Duque de Caxias (RJ), antes prevista para este ano. O centro substituirá o de Pavuna (RJ). Além dos centros, a rede possui sete entrepostos, instalados em Goiânia, Brasília, Campo Grande, Porto Alegre, Maringá (PR) e Itajaí (SC). Atualmente, a capacidade total de armazenagem da Casas Bahia nos depósitos da rede é de 6,7 milhões de metros cúbicos.