Casas Bahia inaugura loja em Embu das Artes A Casas Bahia inaugurou hoje a primeira loja da rede em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O ponto-de-venda é o 36º aberto pela empresa neste ano, de um plano total de 70 unidades. No Estado de São Paulo, a empresa abriu 16 estabelecimentos no período. A nova loja, localizada no bairro Jardim Dom José, tem 1.900 metros quadrados, em três pisos, e estacionamento próprio. De acordo com a Casas Bahia, serão empregadas 43 pessoas.