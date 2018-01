Casas Bahia inaugura loja em Rio Bonito (RJ) A Casas Bahia inaugurou hoje uma unidade na cidade fluminense de Rio Bonito. A unidade possui 1,356 mil metros quadrados de área de vendas, divididos em três pisos. A rede passa a possuir 87 lojas no Estado. De acordo com a empresa, o novo ponto-de-venda conta com 31 funcionários. A varejista também entregou novas instalações de duas filiais instaladas em Bangu, no Rio de Janeiro. Mais cinco inaugurações da Casas Bahia estão previstas para este mês. No dia 6, segunda-feira, a rede abre unidade em Unaí (MG). No dia seguinte, será a vez de nova loja em Cruzeiro (SP); e no dia 8, em Canoas (RS). Depois, a empresa vai inaugurar um ponto-de-venda em Aparecida de Goiânia, dia 13, e outro em Luziânia, dia 21, ambas no Estado de Goiás.