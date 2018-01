Casas Bahia têm serviço próprio de cobrança ao cliente Na contramão dos concorrentes, que usam serviços terceirizados de cobrança, as Casas Bahia, a maior varejista de eletroeletrônicos e móveis do País, criaram um call center próprio em 2003, voltado para recuperar os créditos em atraso de seus clientes. Só no ano passado, esse departamento da rede atendeu 4,8 milhões de pessoas, e 51% dos casos de dívidas em atraso foram resolvidos imediatamente. Levando em conta todas as pendências equacionadas, o índice de eficácia desse sistema na recuperação de crédito chega a 80%. Hoje são cerca de 800 funcionários que atendem os clientes, passando desde informações sobre o horário de funcionamento das lojas até lembrando o freguês do pagamento de dívida pendente. No caso das dívidas em atraso acima de 139 dias, o serviço de contato com o cliente é terceirizado com 9 empresas de recuperação de crédito contratadas. A negociação, no entanto, é feita diretamente com a loja, caso a caso. AE