Cautela ante eleições nos EUA segura Bolsa de Tóquio A expectativa de bons resultados das companhias exportadoras, como a Toyota, impulsionou os ganhos na abertura do pregão da Bolsa de Tóquio. Mas o ímpeto diminuiu devido à cautela dos investidores ante as eleições dos EUA. O Nikkei 225 avançou apenas 0,2% e fechou aos 16.393,41 pontos. A expectativa dos operadores é que o desempenho do índice continue fraco por mais alguns dias. O humor do mercado deve começar a melhorar depois do pagamento dos contratos de opções, na sexta-feira. Nesse dia, o governo japonês deve divulgar dados sobre encomendas de maquinários em setembro e as previsões para o trimestre. Tóquio é o primeiro mercado a abrir depois das eleições americanas. Nas eleições legislativas de 1990, 1994 e 1998, a troca de poder no Congresso dos EUA se refletiu diretamente na bolsa japonesa. Nas eleições de 2002, o Nikkei 225 aumentou 15 pontos após a vitória republicana. Segundo os operadores, uma eventual queda do índice no pregão de amanhã deve ser pequena, a menos que os republicanos sofram uma derrota maior do que a prevista. No pregão de hoje, Toyota subiu 1%. Após o fechamento do pregão, a montadora divulgaria seus resultados no primeiro semestre e as projeções para o balanço anual. As ações da Honda tiveram ganho de 1,7%. As informações são da Dow Jones.