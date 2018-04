Cautela com balanços limita alta das Bolsas de Nova York As Bolsas em Nova York sobem modestamente, com os investidores cautelosos antes do início da temporada de balanços do primeiro trimestre, que começa com a divulgação dos resultados da Alcoa após o fechamento. Às 11h46 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,10%; o Nasdaq ganhava 0,33% e o S&P 500 avançava 0,23%. Entre as blue chips, as ações da Alcoa perderam 0,3% antes de a fabricante de alumínio divulgar os números do primeiro trimestre. A companhia teve o melhor desempenho do índice Dow Jones nos três primeiros meses do ano e analistas esperam que a empresa registre crescimento de 7,1% de seu lucro em comparação com o registrado em igual período do ano passado. As ações do Citigroup subiram 0,6% com as notícias publicadas no jornal "The New York Times" de que o banco irá anunciar, amanhã, o corte de até 26 mil empregos. A alta dos futuros do petróleo, estimulada pela expectativa de que os relatórios dos estoques dos EUA mostrem amanhã uma nova queda dos estoques de gasolina, ajudam as empresas de energia. As ações da Exxon avançaram 0,4% e as da Chevron ganharam 0,6%. Entre as ações de tecnologia, as fabricantes de chips estão em destaque, com as ações da Applied Materials em alta de 2%, após a elevação em sua recomendação pelo Banc of America Securities, que citou a entrada da companhia no mercado de equipamentos de energia solar. Já a fabricante de discos rígidos Seagate Technology despencou 8,3%, em reação ao alerta de que a receita do terceiro trimestre fiscal deverá ser da ordem de US$ 2,8 bilhões, abaixo da previsão inicial de US$ 2,9 bilhões a US$ 3 bilhões. As ações da Dow Chemical, por sua vez, perderam 2,5%, devolvendo parte dos fortes ganhos de ontem, ao afirmar que não está interessada em uma oferta de compra alavancada. Segundo o jornal "The Sunday Express", um grupo de empresas estava preparando uma oferta de USS$ 50 bilhões pela Dow. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.