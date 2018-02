Cautela deve vigorar até que Fed anuncie novo juro dos EUA São Paulo, 08 de agosto - Os mercados financeiros devem operar com cautela até que o Fed anuncie a nova taxa de juros nos Estados Unidos. Embora as apostas de que a autoridade monetária americana possa fazer uma pausa no ciclo de alta do juro tenham ganhado mais força na semana passada, após a divulgação de um número fraco de vagas criadas em julho no país (apenas 113 mil), os investidores preferem esperar. Além da decisão do Fed, a expectativa dos investidores para o conteúdo do comunicado da reunião também deve ser grande. EUA/Fed - O Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga a nova taxa de juros americana, atualmente em 5,25% ao ano. EUA/Produtividade - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados preliminares da produtividade e do custo da mão-de-obra no segundo trimestre. EUA/Instinet - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 5 de agosto. EUA/Balanços - As companhias Cisco Systems e Sara Lee Corp divulgam balanços trimestrais nos Estados Unidos. Europa/Balanços - As empresas Mobilcom e Degussa (Alemanha) divulgam seus resultados financeiros na Europa. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de agosto. Brasil/Balanços - As empresas Alpargatas, Itaúsa e Pão de Açúcar divulgam seus balanços referentes ao segundo trimestre.