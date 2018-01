Cautela pode prevalecer com preocupações com mercado subprime São Paulo, 14 de março - A cautela deve prevalecer nos mercados, já que as preocupações dos investidores com o setor de crédito imobiliário "subprime" nos Estados Unidos pode continuar, até que sejam divulgados indicadores que sinalizem o grau de desaquecimento da maior economia do mundo. Isso porque hoje não está previsto nenhum indicador macroeconômico que possa, aparentemente, direcionar o rumo dos negócios. O mercado de crédito imobiliário subprime é direcionado a clientes de maior risco de inadimplência, que justamente por isso pagam taxas de juros mais elevadas. Todos os horários são de Brasília. EUA/Bens Importados - Às 9h30 será divulgado o indicador de preços de bens importados em fevereiro nos Estados Unidos. EUA/Conta Corrente - Às 9h30 serão divulgados os números da conta corrente do quarto trimestre nos Estados Unidos. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 9.