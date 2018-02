Cautela sobre Fomc faz Tóquio fechar com pequena alta O Nikkei 225 registrou hoje seu terceiro pregão consecutivo de pequenas altas, liderado por papéis de empresas imobiliárias e financeiras. O modesto avanço e o baixo volume de negócios deve-se, em grande parte, à cautela do mercado sobre o resultado da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fomc), que acontece na próxima terça-feira. O principal índice da bolsa japonesa avançou 0,2%. ?O mercado está fechado em uma caixa e eu não vejo mudanças até que pelo menos vejamos o que o Fomc tem a oferecer?, disse Trevor Hill, da UBS Securities, de Tóquio. As ações da Sumitomo Realty & Development, a terceira maior empresa imobiliária do país em vendas, fecharam em alta de 2%, depois de a companhia informar que seu lucro operacional quase dobrou no trimestre abril-junho em comparação ao mesmo período do ano passado. Os papéis da corretora Nikko Cordial subiram 2,1% e os da Sumitomo Mitsui Financial Group avançaram 0,8%. (As informações são da Dow Jones).