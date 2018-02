CBA investe para se tornar a maior do mundo em alumínio A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, vai se tornar a maior fábrica integrada de alumínio do mundo, a partir de 8 de fevereiro de 2007. Nessa data, a empresa deve concluir as obras de expansão para produzir 470 mil toneladas de alumínio por ano. A partir daí, a CBA entrará em uma nova fase de investimentos. O presidente-executivo da CBA, Antonio Ermírio de Moraes, diz que está planejado um novo salto para 600 mil toneladas anuais de alumínio, que começará a ser dado quanto a etapa de 470 mil toneladas for concluída, no início do ano que vem. Com uma produção de 470 mil toneladas anuais de alumínio, a CBA terá três laminadores para agregar valor ao produto, produzindo desde cabos de alumínio, folhas de papel-alumínio, tarugos e produtos extrudados de alumínio. Os investimentos na ampliação da CBA são superiores a US$ 500 milhões, somando-se os laminadores, e o terceiro foi adquirido agora por US$ 50 milhões, devendo entrar em atividade no primeiro semestre de 2007. A CBA destinará 60% da produção para exportação e 40% para o mercado interno. As vendas externas, segundo Nelson Teixeira, diretor da CBA, devem chegar este ano à marca de US$ 500 milhões, com a venda de168 mil toneladas. Antonio Ermírio diz que a empresa vai continuar investindo em infra-estrutura. "Hoje a produção da CBA chegou a 405 mil toneladas anuais, com a fábrica estando a 70 quilômetros de São Paulo, e usando 60% de energia própria. A fábrica utiliza 120 vagões, entre a entrega de minério de Cataguazes ou de Poços de Caldas. Os vagões ainda levam material para exportação no Porto de Santos, que fica a 130 quilômetros do seu centro de produção. Se for necessário ajudaremos a ampliar o serviço ferroviário que nos atende. Ele é fundamental", disse. A produção é garantida por 60% de energia própria de suas 18 usinas, que geram 5 milhões de megawatts/hora ano. "Quando falei que deveríamos garantir a maior parte da energia que necessitaríamos para a produção de alumínio, disseram que não era bem assim. Hoje vejo que acertamos em cheio. Vamos continuar investindo em energia. Temos planos para novas hidrelétricas", disse. O grupo também prepara 29 áreas em Paragominas, no Pará, para a mineração de bauxita. Esta área fornecerá minério para exportação ou para uma unidade industrial para óxido de alumínio, que seria construída lá. O minério poderá ser transportado por um mineroduto até o litoral onde poderá ser exportado. Tudo isto deverá se tornar realidade após 2010.