CDC financia compra em lojas, mas a relação do consumidor é com financeira Crédito Direto ao Consumidor (CDC) é uma linha de empréstimo que está diretamente ligada à compra de bens. É o financiamento que se encontra em lojas, na compra de eletrodomésticos, roupas ou mesmo automóveis. O crédito pode ser prefixado, quando já se conhece o valor de todas as prestações no ato da compra, ou pós-fixado, quando o valor das prestações vai sendo calculado no vencimento das mesmas. Os prazos de financiamento são os mais variados. Dependem das condições da economia, do tipo de bem financiado e do fôlego do comprador. Bens mais caros costumam ter financiamentos por prazos mais longos. Em períodos de instabilidade econômica, os prazos ficam mais curtos. E vice-versa, quando há maior estabilidade. Regra geral, a loja tem um acordo com banco ou financeira, que efetivamente é quem faz a análise do crédito. Para a loja, é como se a venda fosse à vista. O bem comprado fica como garantia do empréstimo. Em caso de não pagamento, a financeira pode retomar o bem. Isso é comum no caso de bens de maior valor e fácil revenda, como automóveis. No caso de bens de pequeno valor, na maioria das vezes não há execução da garantia. O inadimplente perde, no entanto, porque tem seu nome incluído nas listas de maus pagadores. Juros No CDC, um dos maiores cuidados que o comprador deve ter é com as taxas de juros. Algumas são realmente abusivas. Às vezes o custo do juro nem fica claro para o cliente. O Código de Defesa do Consumidor exige que a loja informe exatamente o juro que está sendo cobrado, mas nem sempre esta disposição é respeitada. Se for financiar, veja se a taxa de juro cobrada é razoável. Não basta que a prestação caiba no orçamento.