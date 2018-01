CEF tem janeiro recorde em financiamento imobiliário A Caixa Econômica Federal (CEF) começou o ano com recorde em financiamento habitacional. "Foi o melhor janeiro da história", disse o superintendente de Negócios, Augusto B. Vargas. A instituição financeira concedeu R$ 740 milhões em empréstimos para a compra da casa própria, o que significa quase o dobro do volume emprestado no mesmo período do ano passado - o crescimento foi de 94% sobre os R$ 381 milhões de janeiro de 2005. Vargas disse que o volume surpreendeu. "O ano geralmente começa em ritmo lento e só a partir de março as operações se aceleraram. Em 2006, está sendo diferente." Para ele, vários fatores contribuem para o resultado, como o lançamento de novos produtos, os feirões habitacionais realizados no ano passado e a pequena recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores. "Há também a perspectiva de que o governo federal divulgue um pacote de incentivo tributário para materiais de construção", complementou. Apenas o Estado de São Paulo foi responsável por R$ 260 milhões do total de R$ 740 milhões financiado pela CEF em janeiro. Foram feitas no Estado 10 mil contratações. "Considerando-se o resultado de janeiro, o volume de crédito imobiliário no ano deve ser novamente histórico", afirmou o executivo. A instituição financeira anunciou orçamento de R$ 10,3 bilhões para a habitação em 2006, incluídos R$ 2 bilhões em recursos da caderneta de poupança já disponíveis. No ano passado, o banco investiu cerca de R$ 9,2 bilhões no financiamento imobiliário, o melhor desempenho em 10 anos. Além dos R$ 9,2 bilhões financiados, a CEF repassou em 2005 mais R$ 1,6 bilhão do Orçamento Geral da União para desenvolvimento urbano.