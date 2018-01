Celesc planeja operar no mercado livre por meio de sociedade A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) faz planos para negociar energia no mercado livre. A subsidiária de geração da Celesc - criada com a desverticalização de atividades da concessionária - tem disponíveis 25 Megawatts para negociar neste segmento de mercado, além de 27 MW que estão contratados por três grandes consumidores. A forma de atuação ainda não está definida, mas a intenção é dar flexibilidade à empresa para ofertar a energia disponível em negociações bilaterais, explicou hoje o diretor de relações com investidores da Celesc, Gerson Berti. Para isso, uma alternativa seria a criação de uma sociedade, com participação de sócios privados. O modelo deve ser configurado dentro de três ou quatro meses. A perda de consumidores cativos para o mercado livre foi uma das responsáveis pela redução de 5,3% no mercado atendido pela Celesc de janeiro a setembro deste ano, ante 2005. Entre os clientes industriais, a redução foi de 17,1% no acumulado até setembro e de 18,1% no terceiro trimestre. Berti observou que houve a saída de 26 a 30 consumidores industriais. O ritmo de perda destes clientes tende a diminuir, ponderou o diretor, já que os preços no mercado livre não são mais tão atrativos. O efeito cambial, com a valorização do real em relação ao dólar, também modificou expectativas entre os exportadores catarinenses, lembrou ele. Pela lógica, Santa Catarina deveria apresentar crescimento do mercado de energia acima da média nacional, avaliou. Por uma razão estratégica, explicou Berti, a Celesc não divulga sua previsão para o comportamento futuro do mercado, pois este dado interfere em seu planejamento de contratação de energia. Nas demais classes de consumidores, o comportamento da demanda foi positivo. Entre os clientes residenciais, houve aumento de 3,9% no consumo até setembro e de 3,2% no terceiro trimestre. Entre os comerciais, a variação foi de 4,8% e 3,9% nos mesmos períodos de comparação e, no segmento rural, de 2,6% e 4,1%, respectivamente. Ainda para cumprir a exigência legal da separação de atividades, a Celesc programou a venda de sua participação na Machadinho Energética S/A (Maesa) para o dia 1o de dezembro. O lote de ações tem preço mínimo de R$ 116 milhões, recurso que será contabilizado no quarto trimestre, caso a venda seja bem sucedida.