Celular e internet ganham o espaço da telefonia fixa A médica Lilian Pereira, 32, há um ano desistiu de ter telefone fixo. Ela usa o celular para fazer e receber ligações e pensa em colocar telefone via cabo - oferecido por empresas como Net e TVA, em pacotes que incluem internet banda larga e TV por assinatura. "Mas, pela Telefônica, nunca mais", diz. A médica teve problemas com a operadora que atua no mercado paulista e chegou a processar a empresa. Outro motivo que afasta Lilian da telefonia fixa é a assinatura básica, considerada abusiva pela médica. "É um absurdo ter de pagar quase R$ 40, além das ligações", diz. Com o celular, ela gasta cerca de R$ 200 por mês. "Também está caro, mas estou pesquisando pacotes melhores com as operadoras." A opção pelo celular também tem a ver com seu estilo de vida. A médica mora sozinha, trabalha em dois lugares e passa pouco tempo em casa. "O celular é mais prático e as ligações não custam mais tão caro." Retração A queda de 0,7% do setor de comunicações no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre deveu-se a uma forte retração da telefonia fixa, ao mesmo tempo que a móvel registrou crescimento. "O usuário está recorrendo cada vez menos ao telefone fixo e mais a celular, e-mail e outras formas de comunicação", diz Cláudia Dionísio, economista do IBGE. O setor de telecomunicações foi o único, dentro de serviços, que registrou queda. De acordo com dados da Teleco Informação em Telecomunicações, no terceiro trimestre deste ano a receita bruta da telefonia fixa no País, excluindo a opção de banda larga, foi de R$ 14,2 bilhões, o que representa R$ 400 milhões a menos do faturamento no mesmo período de 2005. Já os celulares tiveram receita R$ 12,9 bilhões no terceiro trimestre, R$ 2,2 bilhões a mais do que em igual período de 2005. A banda larga também avança no mercado, com receita de R$ 2,5 bilhões, R$ 300 milhões a mais do que a do terceiro trimestre de 2005.