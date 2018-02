Cemig tem lucro de R$ 325,3 milhões no 2º trimestre e supera previsões A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) divulgou ontem à noite lucro líquido de R$ 325,351 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 33,17% sobre igual período de 2005. O resultado superou as estimativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que apontavam para um ganho de R$ 288 milhões. Já a receita líquida somou R$ 2,127 bilhões, com alta de 8,78%, abaixo das expectativas de R$ 2,242 bilhões dos analistas. O lucro bruto caiu 31,50%, para R$ 485,875 milhões. As despesas operacionais caíram 30,72%, para R$ 249,240 milhões. A despesa financeira líquida diminuiu 65,89%, para R$ 107,840 milhões. O lucro operacional foi de R$ 236,635 milhões, com queda de 32,30%. Em 30 de junho, o patrimônio líquido era de R$ 7,680 bilhões. Os dados são consolidados.