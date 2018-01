Cemig vai concentrar investimentos em geração, diz secretário O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e presidente do Conselho de Administração da Cemig, Wilson Brumer, disse hoje que a companhia vai focar seus investimentos no segmento de geração de energia nos próximos anos. A área de transmissão, segundo ele, tem oferecido baixa rentabilidade. A empresa ficou de fora de todos os projetos de transmissão leiloados em 2006 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "Vamos sempre buscar as melhores opções de resultados financeiros para a empresa e os preços praticados nestes leilões eram incompatíveis com o que esperamos para a Cemig", avaliou. Ele lembrou ainda que a companhia deverá centrar esforços em investimentos para a construção de novas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Segundo o secretário, recente estudo do governo de Minas apontou um potencial de construção de 250 PCHs na região.