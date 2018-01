Cenário externo e Copom podem direcionar negócios O foco dos investidores poderá continuar voltado no cenário internacional. A agenda repleta de indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos deverá dar margem a muita ansiedade e cautela aos participantes dos mercados. Isso porque serão divulgados dados do PIB e do livro bege que poderão dar sinais mais concretos da situação econômica nos EUA. Porém, a expectativa pelo resultado da reunião do Copom também deverá movimentar os negócios no mercado interno. EUA/livro bege - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17 horas, o livro bege, sumário sobre as condições da economia que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), em 12 de dezembro. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, a primeira revisão do PIB do terceiro trimestre. Copom/Juros - O Comitê de Política Monetária (Copom) define a nova taxa básica de juros (Selic), que atualmente está em 13,75% ao ano. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador preliminar de lucros das empresas no terceiro trimestre. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de vendas de imóveis residenciais novos em outubro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 24. EUA/Fed - O presidente do Fed de Nova York, Timothy Geithner, participa, ao meio-dia, de painel de debates sobre infra-estrutura adequada, estabilidade financeira e gestão do risco de contrapartes em Nova York. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 14 bilhões em títulos de 5 anos. O resultado deve ser anunciado às 15 horas. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de novembro.