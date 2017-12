Cenário externo favorável leva dólar a fechar a R$ 2,134 O dólar comercial fechou hoje em queda de 0,05%, a R$ 2,134 no mercado à vista, no quinto dia seguido de baixa. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,123 e a máxima de R$ 2,142. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também caiu (0,14%) e encerrou a R$ 2,132. O fluxo estreito e o repique no contrato do petróleo no mercado externo levaram os negócios a ensaiarem um movimento de alta perto da hora do almoço, mas ele não se sustentou. O cenário externo favorável, com os juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) em baixa e as bolsas em alta, levou novamente a moeda norte-americana para sua rota habitual: para baixo.