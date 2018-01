Cenário: Perspectivas para o setor de papel A melhora no desempenho do setor de papel no Brasil esperada para este ano não será suficiente para iniciar uma nova fase de investimentos no setor, que há 12 anos não recebe sequer uma nova máquina de produção. "Nesse momento, não há mercado interno que justifique uma nova máquina", afirma o presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), Osmar Zogbi. Após um ano de vendas fracas no mercado doméstico e preços baixos também no exterior, a indústria brasileira de papel deverá registrar performance superior ao longo de 2006. Na bolsa, o setor é representado pelas ações da VCP, Suzano e Ripasa. Na avaliação de analistas, a recuperação do volume vendido e dos preços do produto deverá se concentrar no segundo semestre, com margem para boas surpresas. Mas o cenário desfavorável à expansão da capacidade de papel levantou ainda dúvidas quanto ao cumprimento do programa que prevê aporte de US$ 14,4 bilhões no setor entre 2003 e 2012. O quadro negativo é complementado pela valorização do real frente ao dólar - que prejudica as receitas com exportações e eleva o custo dos projetos orçados em dólares - e pela incidência de impostos sobre investimentos produtivos. Conforme Zogbi, os US$ 7,3 bilhões em investimentos previstos pela indústria de celulose no período poderão ser superados e US$ 1,9 bilhão que deve ser aportado na área florestal certamente será atingido. Até dezembro, no entanto, apenas 30% dos US$ 5,2 bilhões referentes à indústria papeleira estavam confirmados. Ele disse que qualquer estudo de viabilidade para instalação de uma nova linha no País, com capacidade de produção anual de cerca de 500 mil toneladas de papel de imprimir e escrever, deveria considerar a exportação de no mínimo 50% do volume. "Na verdade, eu faria um estudo para exportar tudo", acrescenta. Se considerado o mercado doméstico no estudo, certamente haverá necessidade de desalojamento de algum concorrente já atuante no segmento para que as vendas se concretizem. "O mercado interno já está plenamente atendido. Uma máquina nova vai desalojar alguém", complementa. Um dos projetos em estudo há algum tempo, e que só deve sair do papel quando o mercado doméstico der sinais de que comporta capacidade adicional, é o da Votorantim Celulose e Papel (VCP). Recentemente, o diretor-financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Valdir Roque, reiterou que os estudos estão em andamento e somente serão submetidos à aprovação do Conselho de Administração após melhora do cenário interno. Para este ano, por exemplo, a empresa programou investimentos de US$ 225 milhões, que não incluem uma nova máquina. A International Paper (IP) também vem postergando a decisão de ampliar a produção de papel no País. Em outubro do ano passado, a direção da companhia nos Estados Unidos anunciou que deixaria para o segundo semestre deste ano o encaminhamento da proposta ao conselho. Dias antes, o presidente da IP Brasil, Máximo Pacheco, havia informado que a expectativa era a de conclusão dos estudos para implantação da fábrica em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (MS), até o final de dezembro e aprovação do projeto ainda no primeiro trimestre deste ano. O estudo prevê produção anual de 500 mil toneladas de papel de imprimir e escrever e 500 mil toneladas de celulose de mercado. Embora Pacheco tenha reafirmado à época que o Brasil é forte candidato a receber o investimento, China e Rússia também estariam concorrendo à nova fábrica da IP. Mercados Para este ano, a previsão da Bracelpa é de crescimento de 2% a 3% na produção de papel, mantendo assim o ritmo de expansão apurado no ano passado, quando foram produzidas 8,62 milhões de toneladas do produto no País (uma alta de 2% sobre 2004). O incremento, conforme Zogbi, será decorrente de ganho de produtividade das linhas em operação. "O que será diferente neste ano é que a produção adicional deve ficar no mercado interno." A projeção de incremento das vendas internas, de 4%, leva em conta uma ligeira melhora da economia brasileira e a realização de eleições, que costumam puxar as vendas do produto no mercado doméstico. Além disso, o maior orçamento do Programa Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação (MEC), que ficará em torno de R$ 100 milhões (ante R$ 70 milhões no ano passado), deve impulsionar os volumes comercializados internamente. As exportações do segmento, por sua vez, deverão se manter estáveis em relação ao ano passado, em 1,87 milhão de toneladas. Essa percepção de melhora nas vendas domésticas é compartilhada por analistas que acompanham a indústria papeleira, que ao longo do ano passado foi obrigada a direcionar parte dos volumes que seriam vendidos no mercado interno para praças internacionais apesar do câmbio desfavorável. Melhora Para o banco de investimentos Merrill Lynch, o pior já ficou para trás no segmento de papel. Em relatório sobre o desempenho de VCP no ano passado, os analistas Marcelo Aguiar e Marcos Assumpção apontam que o preço médio do produto, neste ano, deve subir 3% em decorrência de reajustes tanto no mercado interno quanto externo. Para a analista Mônica Araújo, da BES Securities, a tendência de preços pode surpreender, "em especial a partir do segundo semestre". A indústria gráfica brasileira, que é cliente dos fabricantes de papel, também projeta um ano melhor em faturamento. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), a expectativa é de alta de 10% a 11% no faturamento nominal do setor. "Esse crescimento, contudo, não é linear", destaca o presidente da entidade, Mário César de Camargo. "A área promocional deve ser mais beneficiada em razão da Copa e das eleições e o segmento editorial pelo maior volume de recursos do Programa Nacional do Livro Didático. Conforme Camargo, há ainda o risco de que os negócios da indústria gráfica em decorrência das eleições não repitam o bom desempenho verificado em outros anos eleitorais. Dessa vez, explica, o maior controle sobre os gastos dos partidos em decorrência das denúncias de uso de caixa dois em campanhas poderá reduzir as vendas do setor. "Fica a incógnita se o índice de crescimento apurado em 2002, de 3% no período de campanha, vai se repetir", alerta. No ano passado, o setor gráfico, que reúne as empresas de impressão, registrou faturamento de R$ 17,01 bilhões, equivalente a crescimento real de 3,3% na comparação com 2004.