Cenário político faz Bolsa cair e dólar se valorizar nesta segunda-feira

O desconforto dos investidores com a persistentes incertezas no cenário eleitoral brasileiro cobram seu preço nesta segunda-feira, 16. As ações das principais empresas operam em queda e o Ibovespa, índice que congrega os papéis mais negociados da B3, está em baixa de 1,0%, abaixo do nível dos 84 mil pontos.

+ Pesquisa eleitoral repercute entre partidos e pré-candidatos

Para completar o cenário desanimador, o dólar sobe a R$ 3,43 e leva junto os juros futuros, tudo também devido às incertezas políticas evidenciadas neste final de semana, após pesquisa Datafolha.

O levantamento trouxe perda de força do ex-presidente Lula, mas manutenção da liderança do petista e sinais de crescimento de candidatos que não seriam reformistas, além de fraco desempenho do ex-governador Geraldo Alckmin, que está entre os que poderiam manter a atual agenda econômica, defendida pelo mercado.

+ Nova regra do cheque especial pode criar superendividados, dizem analistas

Também há dúvidas sobre quem seriam os herdeiros dos votos destinados inicialmente a Lula, caso se confirme sua inelegibilidade. Nos ativos, a resposta inicial foi até moderada - em meio à melhora do ambiente externo.

+ Alta do dólar pesa no bolso e exige mais planejamento

Além da cautela com o cenário político, contribui para a queda da Bolsa a fraqueza das commodities como petróleo e minério de ferro, que penalizam Petrobrás e Vale.

Bolsa. Às 12h35, o Ibovespa operava em queda de 1,01%, aos 83.480,93 pontos. A tendência firme de baixa foi desenhada após o início dos negócios em Wall Street, a partir de quando os investidores estrangeiros entraram mais fortemente no mercado acionário doméstico executando ordens de venda.

Na mínima, o índice à vista marcou 83.352 pontos (-1,17%). O volume negociado soma R$ 3,68 bilhões, com projeção de totalizar R$ 15,8 bilhões, inflado pelo vencimento de opções na B3.

"A incerteza da eleição, como mostrou a pesquisa, e a queda das commodities fazem o mercado começar mau humorado nesta segunda-feira, que também tem influência do vencimento de opções sobre ações", avalia o sócio e analista da Eleven Financial Rafael Figueredo. Sobre a sondagem do Datafolha, ele acredita que a reação do mercado esteja mais ligada ao quadro nebuloso apresentado do que propriamente ao desempenho de um ou outro candidato específico.

A sondagem traçou nove cenários para a corrida presidencial, sendo que Lula aparece na liderança nos três dos quais participa, com entre 30% e 31% das intenções de voto. Em segundo lugar, segue o deputado Jair Bolsonaro (PSL), que varia entre 15% e 16%, seguido por Marina Silva (Rede), com 10%.

Neófito. Joaquim Barbosa surge com 8% das intenções, superando o candidato tucano Geraldo Alckmin, que tem 6%. Henrique Meirelles (MDB) alcança apenas 1% das intenções de voto.

"O cenário é tão incerto que não há definição nem sobre como a população está vendo as eleições ou a prisão do Lula", comenta Figueredo.

Conforme a pesquisa do Datafolha, a prisão do ex-presidente foi considerada justa por 54% dos eleitores consultados, ao mesmo tempo em que 30% votariam no petista para assumir a Presidência. "Ainda está tudo muito em aberto", conclui. "É cedo para saber como essa preferência vai ser distribuída."

Para a equipe da Guide Investimentos, Joaquim Barbosa, que aparece em terceiro lugar em alguns recortes, pode ser a grande surpresa dessas eleições. O ex-presidente do STF deverá se reunir nesta semana com a cúpula do PSB para traçar um roteiro de visita aos Estados brasileiros e ser apresentado ao eleitorado como alguém capaz de exercer a gestão do País com autoridade, mas comprometido com os valores democráticos.

"O mercado estava minimizando a pesquisa no começo da manhã, mas quando abriu Nova York a Bolsa esparramou', com o gringo saindo fora. Eles esperavam alguma definição com a pesquisa, mas o fato é que complicou mais", comentou um operador de renda variável.

Blue chips. No Ibovespa, as ações ligadas ao governo, mais sensíveis ao risco político, conduzem os ganhos entre as blue chips, no que se dá para as ações mais negociadas da Bolsa. Banco do Brasil ON perde 2,23%, enquanto Petrobrás recua 2,28% (ON) e 1,84% (PN), penalizadas ainda pela desvalorização de mais de 1,5% dos contratos futuros de petróleo em Londres e em Nova York. Já as ações ON da Vale operam em queda de 1,13%. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN cede 1,41% e Bradesco PN opera em queda de 2,21%.